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KFC после продажи в РФ сохранит рабочие места и выполнит все обязательства

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KFC

Владелец бренда KFC Yum! Brands ведет переговоры о продаже активов компании в России местному оператору, при этом любой из вариантов продажи активов предполагает сохранение рабочих мест и выполнение обязательств перед поставщиками и партнерами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Компания рассматривает различные сценарии передачи принадлежащих ей в России активов локальному оператору. Любой из обсуждаемых вариантов предполагает сохранение рабочих мест для сотрудников, равно как и выполнение обязательств перед поставщиками и партнерами», — сообщили в корпорации.

5 июля компания Yum Brands Inc сообщила, что ведет переговоры о продаже российских ресторанов KFC местному оператору, а затем полностью покинет российский рынок. Она также заявила, что завершила продажу своего бизнеса Pizza Hut местному покупателю, который уже проводит ребрендинг ресторанов.

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