Компания-владелец KFC уходит из России

Компания Yum Brands Inc, владелец брендов KFC и Pizza Hut, сообщил, что ведет переговоры о продаже российских ресторанов KFC местному оператору, а затем полностью покинет российский рынок. Об этом сообщает Reuters.

Компания также сообщила, что завершила продажу своего бизнеса Pizza Hut местному покупателю, он проводит ребрендинг ресторанов.

В марте Yum Brands приостановила все проекты и инвестиции в России. О приостановке работы ресторанов на территории России не сообщалось. Как пояснили в компании, это решение было связано с событиями на Украине.

Отмечалось также, что Yum Brands направит всю прибыль от операций в России на гуманитарные цели.

Ранее российский рынок покинул и McDonald's. Часть бывших рестораны американской сети открылись в России под новым названием «Вкусно и точка» в июне.