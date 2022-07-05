Bloomberg: Unicredit ищет способ продать бизнес в России с опцией выкупа

Итальянская группа UniCredit планирует продать бизнес в России на условиях обратного выкупа, если геополитическая ситуация стабилизируется. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, компания рассматривает сделки, которые дадут группе возможность выкупить долю в зависимости от рыночных и политических условий.

Источники издания уточнили, что бизнес UniCredit в России привлек внимание не попавших под санкции российских финансовых учреждений и фирм, а также компаний из Китая, Турции и Индии.

Ранее сообщалось, что западные финансовые конгломераты — итальянский Unicredit и американский Citigroup — рассматривают варианты продажи активов и их обмена в качестве способа ухода с российского рынка. В частности, Unicredit уже получал несколько предложений о покупке своих активов. Одно из них принадлежало компании «Интеррос» Владимира Потанина, однако итальянский банк отклонил его.