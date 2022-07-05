В Кремле прокомментировали продажу российского СПГ за рубли

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе регулярного брифинга заявил, что пока решений о продаже российского сжиженного природного газа (СПГ) за рубли не принималось.

«Пока никаких решений на этот счет не принималось. И никаких подготовленных указов на этот счет нет. <...> Спросите у «Газпрома»», — сообщил Песков.

Накануне заместитель главы департамента «Газпрома» Кирилл Полоус, выступая в Государственной думе, заявлял о необходимости координировать экспорт сжиженного природного газа и трубопроводного газа.

В конце марта президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому компании из «недружественных стран», чтобы приобрести российский природный газ, должны будут открыть рублевые счета в Газпромбанке. Глава государства отметил, что США пытаются перевести Европу на дорогой американский сжиженный природный газ, подрывая этим конкурентоспособность европейских компаний.