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IKEA объяснила сбой после начала распродажи запасов в России

В IKEA заявили о невозможности приема заказов через сайт из-за технических причин

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Сайт шведской мебельной компании IKEA столкнулся с техническими проблемами после старта распродажи товаров со складов в России. Как заявили в компании, возможность онлайн-покупок в данный момент временно недоступна.

«По техническим причинам возможность онлайн-покупок временно недоступна. Мы работаем над решением проблемы», — говорится в сообщении на сайте IKEA.

Так также напомнили, что товаров на складах достаточно и несмотря на закрытие магазинов, отделы обмена и возврата работают в прежнем режиме.

В компании добавили, что доставка и самовывоз доступны в городах, где есть магазины IKEA: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара и Уфа.

Ранее в IKEA сообщали, что 5 июля в России начнется онлайн-распродажа товаров со складов. При этом в ночь на 5 июля на сайте возникла ошибка, из которой можно было выбрать регион доставки, посмотреть товары, но нельзя добавить их в корзину.

В марте 2022 года IKEA приостановила деятельность на территории России. В июне компания сообщила, что продает четыре фабрики в России и сокращает масштаб бизнеса в этой стране. При этом сотрудникам IKEA пообещали до конца лета выплачивать зарплату, а затем расторгнуть контракты по соглашению сторон с единовременной выплатой нескольких зарплат.

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