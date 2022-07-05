Песков: Россия анализирует меры по снятию незаконной блокировки своих счетов за рубежом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия анализирует меры по снятию незаконной блокировки своих счетов за рубежом, которые Запад планирует использовать для помощи Украине. Об этом представитель Кремля сообщил на брифинге.

«Подобные действия, конечно, были бы крайне, абсолютно незаконными. Они противоречили бы всем нормам и правилам международных законов. И, конечно, мы анализируем те меры, которые могут быть эффективными, в плане урегулирования вот этой незаконной ситуации», — сказал Песков.

Он отметил, что Россия выступает категорически против передачи своих золотовалютных резервов Украине.

Накануне МИД Великобритании заявлял, что Соединенное Королевство рассматривает возможность проведения в 2023 году конференции по восстановлению Украины.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщала, что хочет последовать примеру Канады и обдумывает конфискацию российских активов в стране для передачи Украине. Она также допустила, что для реализации этой идеи, возможно, потребуется принять новый закон.