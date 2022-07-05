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Алиханов ответил на вопрос об обходе санкций через калининградский транзит

Алиханов назвал ересью слова об использовании калининградского транзита для обхода санкций

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что калининградский транзит не может быть использован для обхода санкций. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Никаких переживаний относительно калининградского транзита у европейцев быть вообще не может. Он не может использоваться для обхода санкций. Любые иные заявления — ересь», — заявил губернатор.

По словам Алиханова, есть общепринятые мировые стандарты защиты грузов от вскрытия.

«Все эти транзитные документы, все это общепринятые вещи, которые, собственно, имели место быть до недавнего времени. Никому это не мешало, мы ехали в обычном режиме», — заключил он.

Ранее Алиханов прокомментировал работу по восстановлению транзита в регион после отказа Литвы пропускать некоторые товары по своей железной дороге.

Также калининградский губернатор оценил заявление президента Польши Анджея Дуды, назвавшего Балтийское море внутренним бассейном НАТО. Алиханов предложил подарить польскому лидеру карту.

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