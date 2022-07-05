«Известия»: в России хотят закрепить правила пользования общим имуществом ЖК

В Госдуму был внесен разработанный правительством законопроект, закрепляющий понятие жилого комплекса (ЖК) и определяющий порядок управления находящегося там общего имущества. Об этом сообщает газета «Известия».

Отмечается, что документ в начале июля был одобрен Советом Госдумы, а его подготовка к первому чтению должна завершиться к сентябрю.

Одним из основных новшеств законопроекта является определение жилого комплекса как «совокупности индивидуальных жилых домов и(или) земельных участков и иных объектов, в том числе объектов, которые определены как имущество общего пользования в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории либо отнесены к имуществу общего пользования».

Проектом предлагается относить к ЖК, в том числе малоэтажные дома. Под имуществом общего пользования в документе понимаются земельные участки и иные объекты недвижимого имущества, которые располагаются в границах территории жилого комплекса.

Кроме того, законопроектом предлагается сделать решения по управлению общим имуществом более прозрачными. Жильцы жилых комплексов смогут выбрать один из трех возможных способов: непосредственное управление, товарищество собственников недвижимости или управляющая организация.

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