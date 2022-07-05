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«Известия»: в России хотят закрепить правила пользования общим имуществом ЖК

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

В Госдуму был внесен разработанный правительством законопроект, закрепляющий понятие жилого комплекса (ЖК) и определяющий порядок управления находящегося там общего имущества. Об этом сообщает газета «Известия».

Отмечается, что документ в начале июля был одобрен Советом Госдумы, а его подготовка к первому чтению должна завершиться к сентябрю.

Одним из основных новшеств законопроекта является определение жилого комплекса как «совокупности индивидуальных жилых домов и(или) земельных участков и иных объектов, в том числе объектов, которые определены как имущество общего пользования в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории либо отнесены к имуществу общего пользования».

Проектом предлагается относить к ЖК, в том числе малоэтажные дома. Под имуществом общего пользования в документе понимаются земельные участки и иные объекты недвижимого имущества, которые располагаются в границах территории жилого комплекса.

Кроме того, законопроектом предлагается сделать решения по управлению общим имуществом более прозрачными. Жильцы жилых комплексов смогут выбрать один из трех возможных способов: непосредственное управление, товарищество собственников недвижимости или управляющая организация.

«Газета.Ru» ранее выяснила, что Минтранс РФ готовит научное обоснование введения по всей России систем администрирования парковочного пространства. Снижать нагрузки на парковки планируется прежде всего методами экономических ограничений. За научным обоснованием неизбежно последует увеличение числа платных парковок, в том числе в малых городах, уверены эксперты.

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