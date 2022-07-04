Джонсон: Лондон не рассматривает возможность нарушения конвенции Монтрё для вывоза зерна

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, выступая в Палате общин британского парламента, заявил, что Великобритания не рассматривает возможность нарушить конвенцию Монтрё для обеспечения вывоза зерна с территории Украины по морю, передает ТАСС.

«Нет, мы не рассматриваем такую возможность. Существуют альтернативные решения, которые не требуют присутствия военных кораблей Великобритании или других стран в Черном море, хотя они и могут потребовать от нас более жесткого подхода», — сказал он, комментируя возможность нарушения конвенции.

Джонсон добавил, что в настоящее время Великобритания изучает возможность использования рек, в частности Дуная, и железных дорог, для вывоза зерна меньшими партиями, чем позволил бы гигантский морской конвой в Черном море.

Также в своем выступлении премьер заявил, что НАТО необходимо вооружать Украину.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавугоглу заявил, что на фоне урегулирования украинского кризиса Анкара, опираясь на конвенцию Монтрё, приняла решение об отмене и переносе ряда военных учений НАТО.