В Минэнерго заявили о планах по удержанию четверти мирового рынка угля к 2050 году

Россия собирается к 2050 году удерживать 25% мирового рынка угля, и быть одним из лидеров по экспорту этого ресурса. Об этом во время выступления в Госдуме заявил директор департамента угольной промышленности Минэнерго РФ Петр Бобылев.

«Мы себе ставим цель остаться в тройке экспортеров угля. При этом Россия намерена занять четверть мирового рынка через 28 лет», — отметил Бобылев.

По его словам, сейчас Россия занимает 18% от мирового рынка угля.

В конце июня «Коммерсантъ» со ссылкой на данные турецкого Института статистики писал, что компании России, стремясь передать Европе максимально возможные объемы угля до введения эмбарго, уменьшили отгрузки в Турцию — до 2,5 млн тонн за январь-апрель, в то время как за аналогичный период 2021 года поставки составляли 5,2 млн.