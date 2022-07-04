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Топ-менеджер «Газпрома» предложил перевести оплату СПГ для недружественных стран на рубли

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Depositphotos

Замглавы департамента «Газпрома» Кирилл Полоус, выступая в Государственной думе, предложил перевести оплату сжиженного природного газа (СПГ) для недружественных стран на рубли, сообщает ТАСС.

«Это вопрос координации экспорта трубопроводного газа и СПГ. На наш взгляд, с вводом контрсанкционных мер в части специального порядка исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками, а именно указа № 172 президента, разработка и внедрение данного механизма приобретает все более важное стратегическое значение для страны, и сейчас как никогда, действительно, такой механизм необходимо вводить», — пояснил Полоус.

Он указал, что покупателями СПГ являются, в первую очередь, европейские страны.

«Переводя это опять же на русский язык, торговля трубопроводным газом осуществляется, как известно, с европейскими контрагентами, с недружественными контрагентами за рубли, но в данном случае такие меры не распространяются на сегмент СПГ», — добавил Полоус.

Ранее экономист Николай Кульбака заявил, что СПГ является альтернативой для Германии при прекращении поставок из России.

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