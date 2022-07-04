Reuters: Германия захотела включить Uniper в новые меры по спасению газовых компаний

В Германии захотели включить энергоконцерн Uniper в закон об энергобезопасности. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники.

Источник в правительстве ФРГ отметил, что правительство Германии планирует включить инструменты для спасения газовых компаний, включая Uniper, в новый закон об энергетической безопасности.

В агентстве добавили, что помощь Uniper может быть сделана по образцу поддержки авиакомпании Lufthansa во время пандемии коронавируса. При этом все возможные поправки находятся в процессе обсуждения.

В конце июня РИА «Новости» со ссылкой на сообщение официального представителя крупнейшей немецкой энергетической компании Uniper сообщили, что план правительства Германии по сокращению потребления газа не спасет ситуацию в стране зимой, если поставки по газопроводу «Северный поток» останутся на таком же низком уровне.