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Курс рубля снизился к доллару и евро в ходе торгов

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Рубль в начале валютных торгов на Московской бирже слабеет по отношению к доллару и евро по сравнению с закрытием предыдущей сессии, в пятницу. Об этом сообщает ТАСС.

Так, по состоянию на 10.30 мск, курс доллара увеличился до 54,99 руб. (+0,9%), евро прибавил 1,02%, до 57,115 руб.

При этом в начале торгов, в 10.00 курс американской валюты рос на 3,68%, до 56,5 руб. Доллар впервые с 19 июня превысил отметку в 56 руб..

Европейская валюта была на уровне 58,9 руб. (+4,17%). Таким образом, евро превысило 58 руб. впервые с 21 июня.

Ранее опрошенные американским телеканалом CBS эксперты заявили, что российский рубль в этом году демонстрирует значительный рост и стал одной из лучших мировых валют.

1 июля доллар к закрытию торгов на Московской бирже вырос до 54 рублей. Евро также укрепился и стоил 56,54 рублей.

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