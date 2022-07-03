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Bild am Sonntag: более 90% немцев сократили расходы из-за инфляции и роста цен

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Moritz Frankenberg/Global Look Press

Около 91% немцев сократили расходы из-за инфляции и высоких цен на энергию, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на немецкое издание Bild am Sonntag.

Как выяснилось из исследования компании Insa, проведенном среди 1003 респондентов, 75% немцев отметили, что инфляция «сильно» или «очень сильно» повлияла на их благополучие и лишь 9% респондентов сказали, что не сократили расходы. Граждане Германии стали экономить на одежде и продуктах питания, отдыхе в барах, культурном досуге и автомобильных поездках.

Ухудшение финансового положения отметила половина участников опроса, 42% не увидели изменений, 7% участников исследования отметили, что их финансовое положение улучшилось. При этом 46% респондентов признались, что отложили крупные покупки.

Ранее газета The Financial Times предрекла «несчастье» экономике стран Европы. Как пишет издание, в текущем году еврозона столкнется с большой угрозой рецессии. При этом Европейскому центральному банку (ЕЦБ) следует перестать осуществлять денежно-кредитную поддержку экономики еврозоны и увеличить процентные ставки, а европейским странам вместо расходов нужно начать экономить.

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