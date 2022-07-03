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Экономист Патрик Де Хаан заявил о нелогичности идеи по ограничению цен на нефть из РФ

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Идея G7 по ограничению цен на нефть из России кажется нелогичной. Об этом заявил Американский эксперт Патрик Де Хаан, передает издание New Jersey.

«Я не вижу, как они добьются успеха в этом. На бумаге это звучит заманчиво, но это все равно, что вы скажете мне, что я не могу продать свой дом желающему покупателю по цене, о которой мы договорились», — отметил Де Хаан.

По его словам, заявление G7 может лишь усугубить ситуацию и подтолкнуть цены на нефть к росту. Поэтому вся эта история с ограничениями цен кажется нелогичной.

Он добавил, что Москва до сих пор успешно обходила всевозможные санкции. При этом подобного не скажешь про США, где цены на бензин в июне достигли исторического максимума – $5 за галлон (около 4,5 литров).

2 июля заместитель главы Минфина США Брайан Нельсон заявил, что предельную цену российской нефти должны установить в начале июля. По его словам, Вашингтон рассчитывает прийти к соглашению о потолке стоимости российского сырья по итогам визита главы американского министерства финансов Джанет Йеллен в Азию.

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