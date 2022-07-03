Среднемесячная цена на газ в ЕС выросла на 15% из-за рисков сокращения поставок из РФ

Среднемесячная цена газа в Европе в июне выросла почти на 15%, до $1180, из-за рисков сокращения поставок из России. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на данные аналитиков.

«Рост цен на газ в Европе связан с тем, что падение поставок из России опережает возможности по их замещению. Это создает риски того, что к очередному отопительному сезону восполнить запасы в подземных хранилищах газа не удастся», — отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

Аналитики посчитали, что компании из Европы будут вынуждены закупать рекордные объемы газа из-за того, что к зиме необходимо заполнить хранилища минимум до 80%. При этом уменьшение поставок по «Турецкому потоку» и ограничение пропускаемых объемов по «Северному потоку» серьезно давит на рынок газа.

2 июля ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE) сообщил, что уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы приблизился к 60%. Сейчас в хранилищах находится около 62,5 млрд куб. м газа.