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Россиянам рассказали, когда выгоднее всего идти в отпуск

Специалист Южалин заявил, что россиянам в 2023 году выгоднее всего брать отпуск в августе или октябре

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Depositphotos

Директор департамента юридической практики по трудовому праву SuperJob Александр Южалин посоветовал россиянам брать в 2023 году отпуск в августе или октябре, если они хотят при этом максимально выиграть в деньгах. Об этом он рассказал в беседе с РИА «Новости».

«Те россияне, кто уже сейчас планируют свой отпуск на 2023 год и хочет максимально выиграть при этом в деньгах, брать его лучше всего в августе и в октябре, чуть хуже – в июне, июле, декабре», — заявил специалист.

Он также указал, что, согласно его подсчетам, январь, февраль, апрель, май — самые невыгодные для ухода в отпуск месяцы будущего года.

«Если вы решите использовать отпуск в эти месяцы, то, скорее всего, существенно потеряете в деньгах (при выплате отпускных) по сравнению с заработной платой. Поэтому в эти месяцы выгодно работать и получить зарплату за отработанное время», — сказал эксперт.

Он отметил, что с финансовой точки зрения идти в отпуск выгоднее в те месяцы, в которых больше всего рабочих дней, так как оплата одного дня по среднему заработку будет выше, чем стоимость одного отработанного дня.

«Так, в августе и в октябре будущего года больше всего рабочих дней: 23 и 22 соответственно. Для сравнения, в апреле и мае 2023 года по 20 рабочих дней», — добавил Южалин.

Ранее сообщалось, что почти половина россиян не уходят в отпуск из-за рабочей необходимости.

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