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Банки в России обязали ограничивать переплату по ипотечному кредиту

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Нина Зотина/РИА «Новости»

С воскресенья, 3 июля, все российские банки обязали учитывать полную стоимость кредита (ПСК) при предоставлении ипотечного кредитования — по новым правилам, этот показатель не может превышать средний по рынку более чем на треть, сообщает ТАСС.

«Банки уже давно рассчитывают ПСК по ипотеке как информацию о совокупных расходах заемщика на ипотеку. Заемщики видят ПСК в своих кредитных ипотечных договорах, но ограничений на стоимость ипотеки не было. В 2021 году был принят закон, предусматривающий ограничение расходов граждан на ипотечные кредиты по аналогии с потребкредитами — превышение не более чем на 1/3 от рассчитываемой ежеквартально среднерыночной ПСК», — заявили в Центробанке.

Таким образом предполагается, что переплаты по ипотечному кредиту будут ограничены.

Ранее россияне рассказали об оптимальном ежемесячном платеже по кредиту.

Каждый второй россиянин готов отдавать до 10 тысяч рублей в месяц в рамках платежа по кредиту.

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