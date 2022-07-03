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Авиакомпания NordStar закрыла подразделение в Петербурге

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Авиакомпания NordStar закрыла подразделение в Санкт-Петербурге в связи с «отсутствием перспектив», указано в сообщении генерального директора и совладельца перевозчика Леонида Мохова для телеканала «РБК».

Мохов уточнил, что в Петербурге работают 30 сотрудников — среди них пять экипажей пилотов и бортпроводников. Непосредственно бортов авиакомпания в «Пулково» не содержит.

«Мы никого не увольняем. Я всех принимаю [на работу] в Красноярске и Домодедово», — добавил Мохов.

Его письмо к сотрудникам в Петербурге было опубликовано в социальных сетях:

«Перспективы развития авиаперевозок в Санкт-Петербурге для нашей авиакомпании на сегодняшний день и в обозримом будущем отсутствуют. Причины нам всем понятны — полное переформатирование рынка в стране», — пишет Мохов.

Ранее в Еврокомиссии объяснили внесение авиакомпаний России в черный список по безопасности.

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