В Германии подсчитали стоимость отказа от газа из России

Эксперт по фондовому рынку, экономист Йенс Эрхардт предостерег в интервью газете Handelsblatt, что Германия постепенно приближается к рецессии, а отказ от российского газа обойдется стране в триллион евро.

По его словам, на фоне санкций в отношении России и риска сокращения поставок газа «Германию ждут очень трудные времена».

«Высокая инфляция, геополитический кризис и высокий уровень долга являются бременем», — пояснил экономист.

Эрхардт полагает, что ограничениями в отношениями России ФРГ наносит себе значительный ущерб, и страна «не сможет заменить дешевый российский газ в ближайшие четыре года», а попытки нарастить мощности по сжиженному газу обойдутся Германии «в один триллион евро». Кроме того, добавил он, германской экономике недостает инновационности, а промышленность страны может стать менее конкурентоспособной.

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек ранее днем выразил опасение, что Россия прекратит поставки газа по газопроводу «Северный поток-1» после запланированного в этом месяце планового ежегодного ремонта.