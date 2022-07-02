Пушилин заявил, что обсудил с Кириенко ситуацию в угольной отрасли

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что обсудил с первым заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Сергеем Кириенко и председателем правительства ДНР Виталием Хоценко ситуацию в угольной отрасли. Об этом Пушилин написал в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что встреча прошла на крупнейшей шахте «Комсомолец Донбасса» в городе Кировском.

«На совещании рассматривались вопросы развития угледобывающей промышленности и обеспечения конкурентоспособности шахт. Например, целесообразность передачи всех социальных объектов с баланса угольных предприятий в муниципальную собственность», — написал Пушилин.

Ранее глава ДНР заявил, что украинские власти три раза срывали процесс обмена военнопленными с Россией.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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