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Nikkei: после решения РФ по «Сахалину-2» Япония опасается таких же мер по другим проектам

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Eugene Hoshiko/AP

Япония опасается, что после решения Москвы сменить оператора проекта «Сахалин-2», аналогичные меры могут быть принять и в отношении других проектов с участием японских компаний, в том числе «Сахалина-1» и «Арктик СПГ-2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Nikkei, которая ссылается на источник.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России создали компанию, которой перейдут все права и обязанности оператора СРП-проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy (является совместным предприятием «Газпрома», Shell, Mitsui и Mitsubishi), а имущество компании станет собственностью России.

«Возможно, Россия примет аналогичные меры в отношении других нефтегазовых проектов в стране, таких как «Сахалин-1» и «Арктик СПГ - 2», в которых японские компании имеют долю», — сказал источник Nikkei.

Японское агентство Kyodo ранее предупредило, что указ президента России может привести к росту цен на энергию в Японии и негативно отразиться на экономической и деловой жизни этой страны. Также агентство указало, что в Японию через «Сахалин-2» поступает около 9% сжиженного природного газа (СПГ). Из-за данного указа страна может быть вынуждена закупать СПГ на рынке по более высоким ценам. В случае резкого подорожания газа вырастут цены и на энергию во всей стране, сказано в сообщении.

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