В Австрии инфляция в июне станет максимальной за 47 лет

Годовая инфляция в Австрии по итогам июня ожидается максимальной с сентября 1975 года. Об этом свидетельствуют предварительные данные федерального статистического управления Statistik Austria.

Показатель роста цен должен составить 8,7%. Это на 1,4% больше инфляции, зафиксированной в мае. В последнем весеннем месяце годовая инфляция также стала максимальной с апреля 1976 года, достигнув уровня в 7,7%.

«Сильный рост цен в этом году ускорился в июне еще больше и может достичь 8,7%. Об этом говорят предварительные оценки Statistik Austria. Таким образом, уровень инфляции достиг максимума с сентября 1975 года», — заявил генеральный директор Statistik Austria Тобиас Томас.

По его словам, цены увеличиваются практически во всех областях. К росту цен на топливо и мазут прибавилось увеличение стоимости на позиции меню в ресторанах и продуктовой рознице.

Ранее 1 июля министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер заявила, что страна находится в крайне напряженной ситуации в вопросе запасов газа. По словам министра, Австрия намерена заполнить газохранилища к зиме на 80%. Она отметила, что сейчас они заполнены лишь на 44,7%.