Росфинмониторинг заявил о сокращении на 10% объема сомнительных переводов в России

Объем сомнительных операций в первом квартале 2022 года составил около 740 миллиардов рублей. По сравнению с четвертым кварталом прошлого года показатель упал на 10%, заявил в интервью «Газете.Ru» замдиректора Росфинмониторинга Иван Корнев.

«Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, — ключевое звено финансовой безопасности страны. Схемы отмывания денег развиваются наряду с развитием цифровых технологий. Однако неизменными остается ряд схем, которые активно используются и постоянно совершенствуются. Среди них — курьеры наличности; переводы по договорам займа от траста; передача ценных бумаг. В целом объем сомнительных операций в первом квартале 2022 года составил около 740 миллиардов рублей, что на 10% меньше соответствующего показателя четвертого квартала 2021 года», — уточнил Корнев.

По его словам, последние несколько лет наблюдается тренд на снижение использования банковских карт, в том числе зарегистрированных на третьих лиц (так называемых «дропов»), в противоправной деятельности.

«Тенденция обусловлена в первую очередь популяризацией альтернативных способов взаиморасчетов между покупателем и продавцом, в том числе электронных средств платежа», — объяснил Корнев.

По его словам, одним из самых популярных электронных средств платежа является криптовалюта, в особенности биткоин. Он используется как основное средство для взаиморасчетов в теневом сегменте «DarkNet», добавил Корнев.

По данным Росфинмониторинга, в первом квартале 2022 года объем денег, незаконно обналиченных с помощью карт банков для ухода от налогов или получения неучтенной наличности, снизился на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.