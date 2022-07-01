В Японии предупредили о последствиях указа Путина по «Сахалину-2»

Указ президента России Владимира Путина по национализации проекта «Сахалин-2», в котором участвуют японские компании, может привести к росту цен на энергию в Японии и негативно отразиться на экономической и деловой жизни этой страны, передает агентство Kyodo.

Как сообщается, ряду крупных японских компаний, таких как Mitsui & Co. и Mitsubishi Corp., у которых есть доля в проекте в размере 12,5% и 10% соответственно, может, придется покинуть «Сахалин-2».

Также агентство указало, что в Японию через «Сахалин-2» поступает около 9% сжиженного природного газа (СПГ). Из-за данного указа страна может быть вынуждена закупать СПГ на рынке по более высоким ценам. В случае резкого подорожания газа вырастут цены и на энергию во всей стране, сказано в сообщении.

Накануне Путин подписал указ о создании в РФ компании, которой перейдут все права и обязанности оператора «Сахалин-2» Sakhalin Energy.

Позднее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что указ Путина о проекте «Сахалин-2» не означает, что поставки сжиженного природного газа сразу прекратятся.

В Sakhalin Energy «Газпрому» принадлежит 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, а японским Mitsui и Mitsubishi — 12,5% и 10% соответственно. Решение принято в связи «с недружественными и противоречащими международному праву» действиями США и «примкнувших» к ним, направленными на введение антироссийских санкций.