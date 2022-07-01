Huawei увеличила наем сотрудников в России почти на 50% за полгода

Китайская компания Huawei увеличила число вакансий в российское подразделение за первое полугодие 2022 года на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные пресс-службы HH.ru.

Компания на 33% нарастила число вакансий в сфере информационных технологий и связи. В области обслуживания и инсталляции оборудования количество вакантных мест для новых сотрудников увеличилось на 186%. Объем найма студентов и практикантов подскочил на 132%. На 233% компания нарастила количество вакансий специалистов по производству и обслуживанию электроники.

Президент Zelax Сергей Сухман в разговоре с изданием отметил, что из-за ухода зарубежных компаний на рынок труда вышло много специалистов, большую часть которых забрал Huawei.

Одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций нарастила объем вакансий, несмотря на остановку продаж оборудования на российском рынке. В конце марта Huawei прекратила заключать новые контракты на поставки сетевого оборудования российским операторам.

В июне сообщалось, что Huawei начала закрывать магазины в России. По данным РИА «Новости», работу прекратили четыре из 19 магазинов. Одной из главных причин называют истощение запасов на складах в условиях нарушения цепочек поставок.

Накануне издание «Ведомости», ссылаясь на источники, написало, что китайский производитель Honor прекратил официальные поставки смартфонов в Россию.