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NYP: Макрон пытался убедить Байдена в незаменимости нефти из России

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Patrick Semansky/Pool/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон пытался убедить американского коллегу Джо Байдена в незаменимости российской нефти, пишет New York Post.

«Попытался мягко вразумить президента Байдена, который, похоже, пытается повторить все политические ошибки [39-го президента США Джимми] Картера», — утверждает автор публикации.

Утверждается, что глава Франции объяснил Байдену, что Саудовская Аравия, как и другие крупные производители нефти в Персидском заливе, не сможет увеличить добычу настолько, что это позволит заменить на рынке российское топливо.

В материале сравнивается последний саммит G7 с аналогичным мероприятием, прошедшим в 1979 году. Тогда западные политики пытались ограничить импорт нефти с Ближнего Востока.

Ранее Байден заявлял, что Соединенные Штаты и их союзники не будут предоставлять российским судам страховку на перевозку нефти, чтобы помешать ее транспортировке.

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