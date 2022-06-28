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«Ъ»: поставки угля из России в Турцию в январе-апреле сократились до 2,5 млн тонн

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Depositphotos

Компании России, стремясь передать Европе максимально возможные объемы угля до введения эмбарго, уменьшили отгрузки в Турцию — до 2,5 млн тонн за январь-апрель, в то время как за аналогичный период 2021 года поставки составляли 5,2 млн. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные турецкого Института статистики.

Евросоюз в апреле объявил о введении эмбарго в отношении российского угля. Покупателям предоставили время до августа завершить контракты. А начиная с мая объемы, отгружаемые из Черного моря, уже были переориентированы на рынки Азии и Востока: в Китай, Индию, Турцию и другие страны.

При этом российским компаниям удалось повысить выручку от продажи в Турцию за эти четыре месяца из-за роста цен на уголь почти в три раза — до $440,4 млн по сравнению с 374,6 млн годом ранее, пишет газета.

Турция является крупным потребителем российского угля. По итогам 2021 года из России в эту страну поступило его 14 млн тонн, следует из данных ЦДУ ТЭК. В основном это был энергетический уголь, использующийся на ТЭЦ (13,3 млн тонн).

Ранее сообщалось, что угольщики попросили расширить возможности экспорта по Амуру из-за санкций.

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