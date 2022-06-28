В Херсонской области достаточно зернохранилищ для урожая 2022 года

Глава Департамента сельского хозяйства Военно-гражданской администрации (ВГА) области Игорь Григорьев заявил, что в Херсонской области достаточно зернохранилищ для всего урожая 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

«В Херсонской области вместительность зернохранилищ — порядка 1,2 млн тонн. Это все зернохранилища, которые есть: и новые элеваторы, и старые, и зернохранилища, принадлежащие хозяйствам, в том числе напольного и вертикального хранения. Хватит ресурсов для хранения урожая этого года», — рассказал Григорьев.

Ранее сообщалось, что власти Херсонской области намерены создать государственный резерв зерна, выкупив часть урожая фермеров. Резерв будет объемом 120–140 тыс. тонн пшеницы. Он будет создан с нового урожая. Власти Херсонской области не намерены национализировать урожай в регионе. Отмечается, что 99% аграриев являются частниками. Вопрос национализации стоял только в отношении нескольких сельхозпроизводителей.