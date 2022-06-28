Сферу «Финансовые услуги» назвали самой высокооплачиваемой в городах России

Наиболее высокооплачиваемые сферы названы в исследование РИА «Новости». В крупнейших городах это специалисты в сере финансовых услуг, IT-технологий и на госслужбе.

В 2021 году номинальные зарплаты в стране в среднем увеличились на 9,8%, до 49 тысяч рублей. При этом зарплаты в лидирующих отраслях, это добыча нефти и газа, и отстающих, к примеру, производство одежды, отличаются в 6,5 раза.

Среди 100 крупнейших городов самый высокий заработок зарегистрирован в сфере «Финансовые услуги». К ней относятся сотрудники банков и страховых компаний.

Ранее сообщалось, что самыми высокооплачиваемыми вакансиями на удаленке в РФ стали архитектор и аналитик.

О размере зарплаты своего руководителя сегодня знает меньшее число россиян, чем шесть лет назад, также снижается и осведомленность о зарплате коллег, и интерес к этой информации. Это показало исследование сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».