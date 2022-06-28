Германия заинтересована в сотрудничестве с Аргентиной в сфере СПГ

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что Германия заинтересована вопросами сотрудничества в сфере сжиженного природного газа. Об этом сообщает ТАСС.

Канцлер Германии Олаф Шольц предложил начать более детальное обсуждение возможностей сотрудничества в сфере проектов, касающихся СПГ.

«Он [Олаф Шольц — «Газета.Ru»] мне сказал, что техническим группам уже надо начинать работать по этой теме. Встреча с Шольцем прошла очень хорошо», — поделился Фернандес.

Уточняется, что премьер-министр Италии Марио Драги также заинтересован в строительстве завода по производству СПГ в Аргентине.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что боливарианская республика готова принять французские нефтегазовые компании, если они готовы работать для экспорта сырья в Европу. На саммите Группы семи (G7) Франция призвала к расширению источников снабжения сырьем. Подразумевалось возвращение на энергорынок Ирана и Венесуэлы.