Мадуро пригласил французские компании вести добычу нефти и газа в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Боливарианская Республика готова принять французские нефтегазовые компании, если они готовы работать для экспорта сырья в Европу. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

Ранее сообщалось, что на саммите Группы семи (G7) Франция призвала к расширению источников снабжения сырьем. Подразумевалось возвращение на энергорынок Ирана и Венесуэлы.

Лидеры стран Группы семи (G7) поручат профильным министерствам изучить возможность ограничения цен на российский газ. Об этом будет объявлено по завершению саммита «семерки» во вторник, 28 июня. В итоговом коммюнике будут упомянуты механизмы ограничения цен на российскую нефть.

Также сообщалось, что Минфин Франции решил потребовать новых усилий по ограничению роста цен на топливо в стране.