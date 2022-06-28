Президент Индонезии призвал восстановить поставки зерна и удобрений из РФ

Президент Индонезии Джоко Видодо на полях саммита G7 призвал восстановить цепочки поставок российского продовольствия и удобрений, сообщает ТАСС.

«Страны G7 и G20 должны активно работать над преодолением продовольственного кризиса, который в настоящее время особенно угрожает жителям развивающихся государств ... Мы должны акцентировать внимание на том, что (российские) поставки не попадают под санкции», — заявил Видодо.

Президент Индознезии добавил, что необходимо донести банкам, страховым компаниям и перевозчикам информацию о том, что поставки продовольствия и удобрений из России не попадают под санкции.

Ранее Россия выразила готовность пропускать иностранные суда в украинские порты для вывоза зерновых. РФ планирует досматривать иностранные суда совместно с Турцией на предмет наличия на них оружия. Также акватория Черного моря «буквально нашпигована минами» до Босфора, а украинская сторона блокирует десятки иностранных судов в черноморских портах.