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В Шри-Ланке приостановили продажу топлива на фоне экономического кризиса

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Global Look Press

Власти Шри-Ланки объявили о двухнедельной приостановке продаж топлива на фоне усиления экономического кризиса. Об этом пишет газета The Guardian.

Официальный представитель кабинета министров Бандула Гунавардане пояснил, что заправляться смогут лишь автомобили основных социальных служб страны – медиков, пожарных, полиции, что позволит «сохранить небольшие запасы, которые у нас есть».

Он также призвал частный сектор разрешить сотрудникам работать из дома, поскольку общественный транспорт остановился.

Накануне газета Daily Mirror со ссылкой на Цейлонскую нефтяную корпорацию писала, что Шри-Ланка исчерпала запасы топлива, и теперь в хранилищах страны его осталось меньше, чем на сутки. Это произошло из-за того, что страна не произвела оплату, как за текущие, так и за прошедшие поставки топлива. Вследствие этого на прошлой неделе ни одно судно с топливом не было направлено туда.

В издании указали, что Шри-Ланка была добавлена в черный список международными компаниями, так как страна не выполняет обязательства по долгам.

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