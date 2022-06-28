Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
РБК: Минюст доработал механизм надзора за выводом денег за рубеж... 04:23
Суд продлил арест американской баскетболистки Грайнер, задержанной в России... 04:17
США выделят 2,3 млрд долларов на производство вертолетов Black Hawk 04:14
В России собираются выпускать ударные беспилотные вертолеты 04:02
Стало известно, о чем мечтают российские мужчины 04:00
Ветеран «Спартака» Кавазашвили обвинил ФИФА в лицемерии 03:57
Во вторник в Москве температура поднимется до 28 градусов тепла 03:52
Не менее десяти человек погибли при утечке токсичного газа в Иордании 03:44
В России нашли способ повысить урожайность пшеницы с помощью бацилл 03:42
Английский клуб «Уотфорд» отменил матч со сборной Катара из-за ЛГБТ-фанатов 03:41
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

«Известия»: в России хотят отменить налог с продажи жилья до 3 млн рублей

close
100%
Валерий Мельников/РИА «Новости»

Федеральная компания «Этажи» направило письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором предложила повысить с 1 до 3 млн рублей сумму, которая не облагается подоходным налогом при продаже квартир или домов. Об этом пишет газета «Известия».

В инициативе указано, что налог будет отменяться при условии, что гражданин взамен приобретает новое жилье.

«Инициативу, связанную со снижением налогов для физических лиц, можно приветствовать. Мера будет стимулировать покупательскую способность, по сути, вернув эти деньги в реальный сектор экономики», — сказал изданию член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Накануне сообщалось, что в Госдуму планируют внести законопроект, согласно которому самозанятые смогут получить имущественный налоговый вычет при покупке недвижимости. По словам депутатов Госдумы, появление такого закона позволит популяризировать статус самозанятых, чтобы как можно больше людей выходили из тени и работали вбелую.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть