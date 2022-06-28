«Известия»: в России хотят отменить налог с продажи жилья до 3 млн рублей

Федеральная компания «Этажи» направило письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором предложила повысить с 1 до 3 млн рублей сумму, которая не облагается подоходным налогом при продаже квартир или домов. Об этом пишет газета «Известия».

В инициативе указано, что налог будет отменяться при условии, что гражданин взамен приобретает новое жилье.

«Инициативу, связанную со снижением налогов для физических лиц, можно приветствовать. Мера будет стимулировать покупательскую способность, по сути, вернув эти деньги в реальный сектор экономики», — сказал изданию член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Накануне сообщалось, что в Госдуму планируют внести законопроект, согласно которому самозанятые смогут получить имущественный налоговый вычет при покупке недвижимости. По словам депутатов Госдумы, появление такого закона позволит популяризировать статус самозанятых, чтобы как можно больше людей выходили из тени и работали вбелую.