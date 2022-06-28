В итоговом коммюнике саммита G7 укажут механизмы ограничения цен на российскую нефть

Лидеры стран Группы семи (G7) поручат профильным министерствам изучить возможность ограничения цен на российский газ, пишет Bloomberg.

Об этом будет объявлено по завершению саммита «семерки» во вторник, 28 июня. В итоговом коммюнике будут упомянуты механизмы ограничения цен на российскую нефть.

Ранее сообщалось, что Минфин Франции решил потребовать новых усилий по ограничению роста цен на топливо в стране.

7 июня пресс-служба министерства экологических преобразований Франции на своем сайте сообщила, что цены на топливо во Франции выросли, по крайней мере, на 13 центов за литр на прошлой неделе. Отмечается, что рост стоимости произошел на фоне подорожания нефти после решения Евросоюза ввести эмбарго на российские поставки