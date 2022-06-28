Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Стало известно о продвижении союзных сил в Лисичанске 01:21
Президент Аргентины обсудил с премьером Италии экспорт сжиженного газа 01:19
Бывший наставник «Барселоны» Куман заявил, что каталонский клуб живет прошлым 01:13
Kauppalehti: Финляндия закрыла проект по строительству АЭС с участием России 01:12
Медведев: Россия ответит на вступление Швеции и Финляндии в НАТО 01:05
Baza: задержан муниципальный депутат Красносельского района Москвы Илья Яшин 01:01
Глава «Самбо-70» Лайшев заявил, что у Тутберидзе никогда не было настроений уехать... 00:56
Медведев оценил шансы Украины на вступление в Евросоюз 00:49
В «ПСЖ» придумали оригинальный способ защитить газон от голубей 00:42
В Пензе башенный кран упал на сторожевую будку в строящемся ЖК 00:41
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

РФ готова пропускать иностранные суда в украинские порты для вывоза зерна

«Известия»: РФ будет пропускать иностранные суда в украинские порты для вывоза зерновых

close
100%
Vincent Mundy/Reuters

Россия готова пропускать иностранные суда в украинские порты для вывоза зерновых, сообщают «Известия» со ссылкой на осведомленный источник.

По данным издания, РФ планирует досматривать иностранные суда совместно с Турцией на предмет наличия на них оружия.

«Россия со своей стороны готова пропустить в порт Одессы дополнительные суда для вывоза украинской пшеницы. Но мы будем осуществлять их досмотр совместно с Турцией, чтобы на этих судах на Украину не провезли оружие» — уточнил источник.

Уточняется, что акватория Черного моря «буквально нашпигована минами» до Босфора, а украинская сторона также блокирует десятки иностранных судов в черноморских портах.

Ранее сообщалось, что страны, которые импортируют зерно из России, столкнулись с трудностями, так как финансовые операции с РФ стало сложно проводить. Кроме того многие транспортные компании бойкотируют Россию.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть