РФ готова пропускать иностранные суда в украинские порты для вывоза зерна

Россия готова пропускать иностранные суда в украинские порты для вывоза зерновых, сообщают «Известия» со ссылкой на осведомленный источник.

По данным издания, РФ планирует досматривать иностранные суда совместно с Турцией на предмет наличия на них оружия.

«Россия со своей стороны готова пропустить в порт Одессы дополнительные суда для вывоза украинской пшеницы. Но мы будем осуществлять их досмотр совместно с Турцией, чтобы на этих судах на Украину не провезли оружие» — уточнил источник.

Уточняется, что акватория Черного моря «буквально нашпигована минами» до Босфора, а украинская сторона также блокирует десятки иностранных судов в черноморских портах.

Ранее сообщалось, что страны, которые импортируют зерно из России, столкнулись с трудностями, так как финансовые операции с РФ стало сложно проводить. Кроме того многие транспортные компании бойкотируют Россию.