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Moody's: Россия допустила дефолт по евробондам

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Reuters

Moody's сообщило, что Россия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам, сообщает ТАСС, ссылаясь на сайт международного рейтингового агентства.

«27 июня выплаты по двум купонам евробондов не дошли до держателей облигаций в течение льготного периода, что, согласно нашему определению, представляет собой дефолт», — говорится в сообщении.

Ранее Минфин России выпустил заявление после публикаций в СМИ о наступлении дефолта в России.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с утверждением американской стороны о том, что в РФ наступил дефолт.

Председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин заявил «Газете.Ru», что Россия не почувствует на себе последствий от «искусственного дефолта» по суверенным долговым обязательства, о котором говорят западные СМИ.

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