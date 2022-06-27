Отельный оператор InterContinental Hotel Group (IHG) заявил о прекращении работы в России

Британская компания InterContinental Hotels Group (IHG), владеющая сетями отелей Holiday Inn и Crowne Plaza заявила о прекращении всей деятельности в России, сообщает пресс-служба компании.

«Сейчас мы работаем над прекращением всех операций в России в связи с меняющимися санкционными режимами Великобритании, США и ЕС, а также с текущими и растущими проблемами работы в стране», — говорится в заявлении.

В пресс-службе уточнили, что поддержка сотрудников из России и Украины продолжится.

После начала военной спецоперации России на Украине IHG приостановила инвестиции в Россию и открытие новых отелей в стране. По данным газеты «Коммерсантъ», сеть обсуждает вопрос о продаже своего бизнеса в РФ.

В начале июня сеть отелей Marriott объявила о приостановке работы в России, объяснив это тем, что санкции в отношении Москвы сделали деятельность на российском рынке невозможной. Наряду с Marriott сценарий полного ухода из России рассматривает Hilton.