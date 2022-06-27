Польское правительство, стараясь перехитрить президента России Владимира Путина, спровоцировало в стране серьезные проблемы с энергетикой, пишет Пшемыслав Пяста в статье для Myśl Polska.

«Уже несколько месяцев назад мы предотвратили возможность шантажирования нас энергетическим кризисом. А именно, мы устроили себе его сами, без чьей-либо помощи. Тем более без участия России. Все прошло легче, чем можно было себе представить», — рассуждает автор.

В материале обращается внимание, что Польша отказалась от угля, как источника энергии, а после прекратила импорт российских энергоресурсов. При этом, по словам журналиста, правительство не принимает во внимание слова «предсказателей» о том, что в стране может кончиться не только газ, но и уголь.

Также Пяста заподозрил премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в «одержимости» российским президентом. Свои слова он иллюстрирует тем фактом, что при вводе фамилий политиков в поисковик, ресурс выдает не менее пяти миллионов результатов.

«Интересно, что 90% из них— это высказывания главы польского правительства о российском президенте. Это свидетельствует о том, что Путин стал «одной из важнейших фигур в жизни Матеуша Моравецкого», — делает вывод автор.

Ранее сообщалось, что глава бюро национальной безопасности Польши Павел Солох ожидает на саммите НАТО в Мадриде объявление России «врагом» альянса.