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В Латвии заявили о готовности ЕС и НАТО «забрать» Калининград

Экс-глава МВД Латвии Гулбис: ЕС и НАТО послали России сигнал, что готовы забрать Калининград

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Pexels

Бывший министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис заявил о готовности Европы и НАТО «забрать» у России Калининград, передает РИА «Новости».

По его словам, ограничение транзита в Калининградскую область является первым шагом ЕС и Североатлантического альянса «по отсечению» Калининграда от РФ.

«Я начал думать, что Европа прекрасно понимает, что делает. Литовцы еще лучше все поняли. Я думаю, русским послан четкий сигнал — если вы будете выпендриваться, мы заберем Кенигсберг», — сказал экс-министр в эфире TV24.

Он также выразил мнение, что нынешние лидеры стран Запада «слишком мягкие», если сравнивать их с Уинстоном Черчиллем и Рональдом Рейганом. Кроме того, Гулбис считает, что президенту США Джо Байдену следовало бы из-за начала специальной военной операции на Украине обратиться к президенту России Владимиру Путину с заявлением: »Владимир, мы сейчас отнимаем Калининград».

Ранее канадская газета The Globe and Mail писала о том, что в условиях роста напряженности между НАТО и Российской Федерацией критически важным центром может стать Калининградская область.

Издание указало, что с одной стороны, расположенный между Польшей и странами Балтии регион уязвим, с другой — он может стать российским авангардом в сердце Европы. В настоящее время в Калининграде дислоцирован Балтийский флот России, а область обладает современным вооружением.

С 18 июня «Литовские железные дороги» прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза.

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