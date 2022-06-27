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Сбер стал лучшей компанией России в сфере корпоративных коммуникаций и отношений

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Сбер победил в двух номинациях Всероссийского рейтинга директоров департаментов корпоративных коммуникаций и отношений (TOP-COMM 2022), сообщает пресс-служба банка.

«Сбер занял первое место в номинации «Топ-20 лучших организаций в сфере корпоративных коммуникаций и отношений в России», а исполнительный директор, руководитель пресс-службы Сбербанка Полина Тризонова возглавила рейтинг директоров по корпоративным коммуникациям в банковской отрасли», — отмечается в сообщении.

Кроме того, пресс-служба Сбера является одной из самых сильных на российском рынке внешних коммуникаций. Так, по данным Медиалогии, по итогам 2021 года Сбер стал лидером по количеству публикаций и медиаиндексу среди банков. Также аналитики «СКАН-Интерфакс» отмечают, что Сбер стал самой упоминаемой и заметной в медиа компанией-участницей ПМЭФ.

В Сбере подчеркнули, что Тризонова работает в компании более 12 лет и за этот период прошла карьерный путь от старшего специалиста до руководителя пресс-службы. За эффективную работу и вклад в развитие банка отмечена почетными грамотами и благодарностями президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа.

В рейтинге TOP-COMM 2022 Тризонова также заняла второе место среди российских руководителей, отмеченных за самую эффективную работу в области внешних коммуникаций и третье место среди лучших директоров и департаментов по корпоративным коммуникациям и отношениям.

Напомним, Всероссийский рейтинг директоров департаментов корпоративных коммуникаций и корпоративных отношений TOP-COMM 2022 проводится Ассоциацией директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР). Его главное отличие заключается в том, что участник набирает свои баллы, последовательно отвечая на вопросы анкеты, затрагивающей все аспекты профессиональной деятельности.

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