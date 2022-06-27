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Bloomberg: в Европе обеспокоились возможным дефицитом газа предстоящей зимой

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

В Европе растет риск нехватки газа на предстоящую зиму из-за роста цен на природный газ. Об этом сообщает Bloomberg.

В агентстве указали, что энергокомпании Европы не успеют вовремя заполнить хранилища газа, так как темпы поставок из России серьезно замедлились.

В публикации добавили, что цены на газ в Европе за неделю уже выросли на 7%. При этом поставки газа с начала июня сократились как минимум на 60%. Из-за этого в Германии заявили о возможном введении нормы потребления.

Ранее в понедельник совет Евросоюза (ЕС) принял постановление об обязательном заполнении подземных хранилищ газа (ПХГ) в странах Европы минимум на 80% к зимнему сезону 2022 года. Также было принято решение о принудительной сертификации операторов ПХГ, чтобы избежать потенциальных рисков внешнего вмешательства в работу газохранилищ.

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