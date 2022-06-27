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В России на развитие авиаотрасли выделят ₽770 млрд до 2030 года

Правительством утверждена программа развития авиатранспортной отрасли до 2030 года, согласно которой будет выделено 770 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Планируется, что до 2030 года российские авиакомпании получат более 1 тыс. самолетов отечественного производства, более 760 вертолетов и около 5 тыс. двигателей для самолетов и вертолетов. 150 млрд рублей уже будет направлено до конца 2022 года», — отметили в правительстве.

По словам вице-премьера Юрия Борисова, с 2023 года будут массово производиться самолеты «Суперджет Нью», на которых будут отечественные двигатели ПД-8, бортовое радиоэлектронное оборудование и системы. В целом, к 2030 году в парке авиакомпаний России доля отечественных самолетов должна подняться до 81%.

В сообщении также добавили, что с 2026 по 2030 год цены на самолеты ежегодно должны снижаться на 2%. Это может произойти из-за серийного производства.

В середине июня глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что более тысячи самолетов планируется поставить для нужд гражданской авиации российским авиакомпаниям до 2030 года.

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