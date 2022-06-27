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В Венгрии предрекли крах экономике Евросоюза в случае отказа от российского газа

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Marko Djurica/Reuters

Правительство Венгрии надеется на то, что в обозримом будущем Европейский союз станет запрещать покупать российский газ, поскольку без него европейская экономика окажется в плачевном состоянии. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш в интервью новостному порталу Hirado.hu.

Чиновник напомнил, что ранее Евросоюз ввел санкции против поставок угля и частично нефти из России, а сейчас некоторые государства продолжают поднимать вопрос о введении запрета на российский газ.

«В отсутствие российского газа экономика Германии также окажется в крайне тяжелом положении, и в этом случае в таком же положении будет европейская экономика в целом», — сказала мнение Гуйяш.

По его словам, в такой ситуации необходимо положиться на здравый смысл. Гуйяш отметил, что Венгрия пока не может отказаться от российского газа и нефти, именно поэтому для страны было сделано исключение при разработке шестого пакета санкций в отношении Российской Федерации.

При этом глава канцелярии премьера отметил, что больше Венгрия зависит от российского газа. Венгерская система газоснабжения соединена с шестью из семи соседних стран, однако в последние 30 лет для диверсификации было сделано очень мало.

«Пока не будет создана альтернатива, мы будем находиться в большой зависимости от российских нефти и газа», — добавил Гуйяш.

Ранее президент Венгрии Орбан заявил, что ЕС нужны переговоры вместо новых санкций против России.

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