В ФРГ заявили о возможности введения лимитов на нефть из РФ при согласии большинства стран

Предельные цены на нефть из России можно установить лишь в случае согласия большинства стран. Об этом заявил глава Министерства экономики ФРГ Роберт Хабек, передает РИА «Новости».

«Предложенные американцами предельные цены на закупку энергоносителей из РФ – только в том случае хорошая идея, если достаточно стран в этом поучаствуют», – отметил Хабек.

Ранее в понедельник AFP, ссылаясь на заявление Елисейского дворца, сообщило, что Франция выступила за ввод предельных цен на нефть из всех стран, которые производят нефть. В агентстве добавили, что предложенная мера может помочь сдержать рост цен на топливо, который произошел после начала спецоперации на Украине.