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Цены на уголь в Азии выросли до рекордных $421 за тонну

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Поставки угля из Азии в Европу выросли до $421 за тонну, что является рекордным показателем для всего региона. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на трейдеров.

В агентстве отметили, что цены на уголь подскочили из-за жары в азиатском регионе и дефицита альтернативных энергоносителей.

В публикации добавили, что производители электроэнергии в Азии и Европе хотят увеличить поставки угля как можно быстрее, так как необходимо искать замену уменьшающимся поставкам газа. При этом добывающие компании пытаются максимально увеличить добычу угля.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, указали, что из-за роста стоимости угля пострадают наиболее бедные страны, где вырастет стоимость энергоносителей, а также образуется дефицит ресурса. Кроме того, увеличение выработки угля отрицательно скажется на экологии.

10 июня японская газета Nihon Keizai написала, что эффективность санкций Запада против РФ снижается из-за роста закупок российских энергоресурсов Китаем и Индией.

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