Эксперт Каленков: дефицит поставок газа может изменить мнение ЕС о долгосрочных контрактах

Генеральный директор «Европейской Электротехники» Илья Каленков заявил, что проблемы с доступностью газа могут вынудить европейских потребителей уйти от спотовых закупок и пересмотреть свое отношение к долгосрочным контрактам. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, из-за того, что строительство новых мощностей по сжижению газа требует больших инвестиций, то это объясняет желание Катара заручиться гарантиями покупателей.

Каленков отметил, что стране необходимо быть уверенной, что продукциях этих заводов будет востребована, с конкретным ценообразованием. По мнению эксперта, государствам Евросоюза придется пересмотреть свою позицию в отношении долгосрочных договоров.

По его словам, Еврокомиссия всегда выступала против долгосрочных контрактов, которые ранее заключал «Газпром», и на протяжении многих лет подталкивала к заключению спотовых договоров. Это привело к тому, что Европа теперь вынуждена покупать газ по возросшей в десятки раз цене.

Ранее стало известно, что Катар решил настаивать на «жестких» поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз (ЕС) сроком на 20 лет.