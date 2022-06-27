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Яхту Axioma, якобы принадлежащую миллиардеру Пумпянскому, продадут на аукционе

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Depositphotos

Арестованную властями Гибралтара суперъяхту Axioma, предположительно связанную с российским миллиардером Дмитрием Пумпянским, продадут с аукциона. Об этом сообщает Insider со ссылкой на решение суда заморской территории Британии. По данным Forbes, состояние Пумпянского в 2021 году оценивалось в $2,4 млрд.

Решение продать яхту связано с большими расходами на эксплуатацию и техническое обслуживание, которые могут доходить до 10–15% от стоимости судна в год. Стоимость Axioma оценивается в $75 млн.

В марте власти британской заморской территории Гибралтар задержали суперъяхту.

«Ведущий международный банк» попросил Верховный суд Гибралтара арестовать транспортное средство. 27 февраля яхта покинула Антигуа в Карибском море, пересекла Атлантику и достигла Гибралтара.

Ранее испанские власти арестовали яхту стоимостью $140 млн неназванного представителя крупного бизнеса России.

Италия арестовала яхту российского миллиардера. Финансовая гвардия Италии арестовала яхту, которая относится к активам подпавшего под санкции российского миллиардера Андрея Мельниченко.

Также La Repubblica сообщила, что правоохранительные органы Италии конфисковали яхты Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко.

До этого издание Forbes со ссылкой на источники написало, что у российского миллиардера Алишера Усманова, который находится под санкциями Евросоюза, немецкие власти конфисковали 156-метровую яхту.

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