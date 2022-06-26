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В Германии усомнились возможности заполнить газовые хранилища до 90% к декабрю

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Подземные газовые хранилища (ПХГ) Германии без дополнительных мер поддержки до 90% к декабрю заполнить не получится. Об этом сообщается на сайте Федерального сетевого агентства.

«Поток газа по «Северному потоку» остается на уроне 40% от максимальной мощности, в этих условиях без дополнительных мер к декабрю не получится заполнить подземные газохранилища (ПХГ) до 90%, как того требует закон», — отметил немецкий энергорегулятор.

В сообщении добавили, что сейчас снабжение газом в Германии находится на нормальном уровне. Однако ситуация может измениться, и ухудшения обстановки нельзя исключать.

25 июня глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер на фоне снижения импорта в страну российского газа предупредил, что счета за газ для немецких граждан могут вырасти в три раза. По его словам, с момента сокращения поставок газа из РФ на прошлой неделе цены повысились на 50%.

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